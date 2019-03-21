Розмір субсидій у лютому зменшився
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У лютому 2019 р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 3735,1 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2019 р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2018р. на 0,7% і становив 998,6 грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Держстату.
У січні–лютому 2019 р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 465,0 тис. домогосподарств, що на 17,4% більше, ніж у січні–лютому 2018р. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях припадало 59,3% таких звернень, у сільській місцевості – 40,7%.
У січні–лютому 2019р. призначено субсидії 549,1 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018 р., але призначено їм було тільки у 2019 р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848), із них у міських поселеннях - 361,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 187,7 тис. Порівняно з відповідним періодом 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилась у 1,7 раза.
Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–лютому 2019р. становила 518,0 млн грн (у міських поселеннях – 318,8 млн грн, у сільській місцевості - 199,2 млн грн), у відповідному періоді 2018р. – 352,1 млн грн (у міських поселеннях –
239,0 млн.грн, у сільській місцевості - 113,1 млн грн).
Як повідомляв УНН, станом на вівторок, 19 березня, загальна сума нарахованої субсидії у готівковій формі становить 5,7 млрд гривень.