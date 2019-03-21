Размер субсидий в феврале уменьшился

В январе-феврале 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 465,0 тыс. домохозяйств, что на 17,4% больше, чем в январе-феврале 2018 г. При этом на домохозяйства в городах приходилось 59,3% таких обращений, в сельской местности - 40,7%.



В январе-феврале 2019 г. назначены субсидии 549,1 тыс. домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018, но назначено им было только в 2019 году, и тех, которым продлено субсидии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995г. № 848), из них в городских поселениях - 361,4 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 187,7 тыс. по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. количество таких домохозяйств увеличилось в 1,7 раза.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-феврале 2019 г. составила 518,0 млн грн (в городских поселениях - 318,8 млн грн, в сельской местности - 199,2 млн грн), в соответствующем периоде 2018 г. - 352,1 млн грн (в городах - 239,0 млн грн, в сельской местности - 113,1 млн грн).



Как сообщал УНН, по состоянию на вторник, 19 марта, общая сумма начисленной субсидии в наличной форме составляет 5,7 млн гривен.