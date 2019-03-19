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Готівкою нарахували вже 5,7 млрд грн субсидій

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на вівторок, 19 березня, загальна сума нарахованої субсидії у готівковій формі становить 5,7 млрд гривень. Про це під час селекторної наради розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.

Готівкою нарахували вже 5,7 млрд грн субсидій

“На сьогоднішній день загальна сума нарахованих готівкою субсидій становить майже 5,7 млрд гривень. Зазначу, що ніякий не додатковий ресурс, це не додаткові видатки з Держбюджету України. У Державному бюджеті передбачено 58 мільярдів гривень на всю систему фінансування субсидій в 2019 році. Тому це поточні виплати”, - розповів віце-прем’єр.

За його словами, наразі 1,7 мільярда гривень перераховано в систему "Ощадбанку", і з них вже виплачено 900 мільйонів гривень.

Для системи виплат грошових субсидій через Пенсійний фонд було передбачено близько 4 мільярдів гривень, на сьогодні вже виплачено 3 мільярди гривень.

Нагадаємо, з березня в Україні розпочалася виплата субсидій готівкою - ще одна модель монетизації субсидій, коли "живі" гроші для розрахунків за комуналку виплачуються безпосередньо одержувачам субсидії.

Виплати субсидій пенсіонерам розпочалися з 4 березня одночасно з пенсійними виплатами, а з 12 березня люди, які не є пенсіонерами, отримали кошти на оплату комуналки у відділеннях "Ощадбанку".

Як повідомляв УНН, субсидію грошима отримує 3,5 млн господарств.

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