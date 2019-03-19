Готівкою нарахували вже 5,7 млрд грн субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Станом на вівторок, 19 березня, загальна сума нарахованої субсидії у готівковій формі становить 5,7 млрд гривень. Про це під час селекторної наради розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день загальна сума нарахованих готівкою субсидій становить майже 5,7 млрд гривень. Зазначу, що ніякий не додатковий ресурс, це не додаткові видатки з Держбюджету України. У Державному бюджеті передбачено 58 мільярдів гривень на всю систему фінансування субсидій в 2019 році. Тому це поточні виплати”, - розповів віце-прем’єр.
За його словами, наразі 1,7 мільярда гривень перераховано в систему "Ощадбанку", і з них вже виплачено 900 мільйонів гривень.
Для системи виплат грошових субсидій через Пенсійний фонд було передбачено близько 4 мільярдів гривень, на сьогодні вже виплачено 3 мільярди гривень.
Нагадаємо, з березня в Україні розпочалася виплата субсидій готівкою - ще одна модель монетизації субсидій, коли "живі" гроші для розрахунків за комуналку виплачуються безпосередньо одержувачам субсидії.
Виплати субсидій пенсіонерам розпочалися з 4 березня одночасно з пенсійними виплатами, а з 12 березня люди, які не є пенсіонерами, отримали кошти на оплату комуналки у відділеннях "Ощадбанку".
Як повідомляв УНН, субсидію грошима отримує 3,5 млн господарств.