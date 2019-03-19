Наличными насчитали уже 5,7 млрд грн субсидий

"На сегодняшний день общая сумма начисленных наличными субсидий составляет почти 5,7 млрд гривен. Отмечу, что это никакой не дополнительный ресурс, это не дополнительные расходы из Госбюджета Украины. В Государственном бюджете предусмотрено 58 миллиардов гривен на всю систему финансирования субсидий в 2019 году. Поэтому это текущие выплаты", - рассказал вице-премьер.

По его словам, на данный момент 1,7 миллиарда гривен перечислено в систему "Ощадбанка", и из них уже выплачено 900 миллионов гривен.

Для системы выплат денежных субсидий через Пенсионный фонд было предусмотрено около 4 миллиардов гривен, на сегодня уже выплачено 3 миллиарда гривен.

Напомним, с марта в Украине началась выплата субсидий наличными - еще одна модель монетизации субсидий, когда "живые" деньги для расчетов за коммуналку выплачиваются непосредственно получателям субсидии.

Выплаты субсидий пенсионерам начались с 4 марта одновременно с пенсионными выплатами, а с 12 марта люди, которые не являются пенсионерами, получили средства на оплату коммуналки в отделениях "Сбербанка".

Как сообщал УНН, субсидию деньгами получает 3,5 млн домохозяйств.