ПФУ завершив фінансування виплати березневих пенсій та субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсійних виплат та житлових субсидій за березень. Про це повідомила прес-служба ПФУ, передає УНН.
"Пенсійним фондом України 25 березня згідно з затвердженими графіками завершено фінансування пенсійних виплат та житлових субсидій. У березні на виплату пенсій спрямовано 36,41 млрд грн, на виплату житлових субсидій – 3,98 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
У Фонді додали, що фінансування пенсій квітня та житлових субсидій березня розпочнеться 2 квітня, а виплата – з 4 квітня.
Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України спрямував близько 3 млрд грн на виплату субсидій у березні.
Нагадаємо, у лютому розмір субсидій зменшився.