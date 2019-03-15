ПФУ спрямував близько 3 млрд грн на виплату субсидій у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Пенсійний фонд України спрямував близько 3 млрд грн на виплату субсидій у березні. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту Пенсійного фонду у Facebook.
Повідомляється, що станом на сьогодні, 15 березня, на виплату субсидій – 2 779,3 мільйона гривень, що становить 69,4 % від місячної потреби в коштах.
Крім того, вказано, що на виплату пенсій Фонд спрямував 24 405 мільйонів гривень, що становить 66,3 %.
Нагадаємо, з 12 березня субсидії почали виплачувати готівкою, за перший день було виплачено 350 млн грн субсидій.
Як повідомляв УНН, субсидії у готівковій формі в столиці отримує 158 тисячі домогосподарств.