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ПФУ направил около 3 млрд грн на выплату субсидий в марте

Киев • УНН

 • 10376 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Пенсионный фонд Украины направил около 3 млрд грн на выплату субсидий в марте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество Пенсионного фонда в Facebook.

ПФУ направил около 3 млрд грн на выплату субсидий в марте

Сообщается, что на сегодня, 15 марта, на выплату субсидий - 2 779,3 миллиона гривен, что составляет 69,4% от месячной потребности в средствах.

Кроме того, указано, что на выплату пенсий Фонд направил 24 405 миллионов гривен, что составляет 66,3%.

Напомним, с 12 марта субсидии начали выплачивать наличными, за первый день было выплачено 350 млн грн субсидий.

Как сообщал УНН, субсидии в наличной форме в столице получает 158 тысячи домохозяйств.

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