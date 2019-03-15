ПФУ направил около 3 млрд грн на выплату субсидий в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Пенсионный фонд Украины направил около 3 млрд грн на выплату субсидий в марте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество Пенсионного фонда в Facebook.
Сообщается, что на сегодня, 15 марта, на выплату субсидий - 2 779,3 миллиона гривен, что составляет 69,4% от месячной потребности в средствах.
Кроме того, указано, что на выплату пенсий Фонд направил 24 405 миллионов гривен, что составляет 66,3%.
Напомним, с 12 марта субсидии начали выплачивать наличными, за первый день было выплачено 350 млн грн субсидий.
Как сообщал УНН, субсидии в наличной форме в столице получает 158 тысячи домохозяйств.