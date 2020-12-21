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ПФЛ передан полный пакет коммерческих прав

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. По итогам совещания между членами Центрального совета ПФЛ и делегированными членами клубов Первой и Второй лиг Украины был принят ряд решений, направленных на "перезагрузку" организации в части маркетинговой стратегии. Об этом информирует сайт ПФЛ, передаёт УНН

ПФЛ передан полный пакет коммерческих прав

Итогом данного процесса станет увеличение присутствия низших чемпионатов страны в медиа путем наращивания объемов производства контента для широкой аудитории болельщиков.

Главным тезисом совещания стала передача коммерческих и маркетинговых прав от УАФ под управление ПФЛ, что позволит создать единую централизованную платформу по продвижению бренда организации, на которой будет продуцироваться контент, что, в свою очередь, приведет к увеличению и сосредоточению целевой аудитории на отдельно взятом ресурсе.

Отмечается, что в рамках активного внедрения программы "перезапуска" будет проведен редизайн официального сайта ПФЛ, который является базовым инструментом коммуникации.

Также, запланировано переформатирование официального YouTube-канала ПФЛ и эксклюзивное размещение на нем онлайн-трансляций всех матчей соревнований Первой и Второй лиг.

Предусмотрено и создание дополнительного современного контента, направленного на популяризацию как соревнований, так и клубов участников.

Кроме того, планируется запуск и перезагрузки официальных социальных страниц ПФЛ как средства оперативной коммуникации с болельщиками.

"Думаю, не стоит лишний раз подчеркивать, что единым и главным путем к безоблачному будущему нашего любимого вида спорта является совместная работа. Если готовы будем чем-то жертвовать и проявлять солидарность, то соревнования ПФЛ смогут преодолеть все преграды и выйти на новый более качественный уровень", - отметил по этому поводу Президент ПФЛ Александр Каденко.

Напомним, 29 сентября, ПФЛ получила нового президента. Им стал Александр Каденко, который почти два месяца исполнял обязанности президента после отставки Сергея Макарова.

Глава УАФ Андрей Павелко поздравляя нового президента, отметил, что ему сейчас понадобится поддержка всех клубов.

"Я уверен, что он свой опыт, успешность и эффективность работы в украинском футболе перенесет на профессиональный футбол", - сказал Павелко.

Как известно, 5 августа Сергей Макаров покинул пост президента ПФЛ. Предварительно недоверие ему выразили 25 ФК.

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