ПФЛ переданий повний пакет комерційних прав

Підсумком цього процесу стане збільшення присутності нижчих чемпіонатів країни в медіа шляхом нарощування обсягів виробництва контенту для широкої аудиторії вболівальників.

Головною тезою наради стала передача комерційних і маркетингових прав від УАФ під управління ПФЛ, що дозволить створити єдину централізовану платформу з просування бренду організації, на якій буде продукуватися контент, що, в свою чергу, призведе до збільшення і зосередження цільової аудиторії на окремо взятому ресурсі.

Відзначається, що в рамках активного впровадження програми "перезапуску" буде проведено редизайн офіційного сайту ПФЛ, який є базовим інструментом комунікації.

Також, заплановано переформатування офіційного YouTube-каналу ПФЛ і ексклюзивне розміщення на ньому онлайн-трансляцій всіх матчів змагань Першої та Другої ліг.

Передбачено і створення додаткового сучасного контенту, спрямованого на популяризацію як змагань, так і клубів учасників.

Крім того, планується запуск і перезавантаження офіційних соціальних сторінок ПФЛ як засобу оперативної комунікації з уболівальниками.

"Думаю, не варто зайвий раз підкреслювати, що єдиним і головним шляхом до безхмарного майбутнього нашого улюбленого виду спорту є спільна робота. Якщо готові будемо чимось жертвувати і проявляти солідарність, то змагання ПФЛ зможуть подолати всі перешкоди і вийти на новий більш якісний рівень", - зазначив з цього приводу Президент ПФЛ Олександр Каденко.

Нагадаємо, 29 вересня, ПФЛ отримала нового президента. Ним став Олександр Каденко, який майже два місяці виконував обов'язки президента після відставки Сергія Макарова.

Глава УАФ Андрій Павелко вітаючи нового президента, зазначив, що йому зараз знадобиться підтримка всіх клубів.

"Я впевнений, що він свій досвід, успішність і ефективність роботи в українському футболі перенесе на професійний футбол", - сказав Павелко.

Як відомо, 5 серпня Сергій Макаров покинув пост президента ПФЛ. Попередньо недовіру йому висловили 25 ФК.