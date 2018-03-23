Петренко о стимулировании "алиментщиков": нужно, что бы не платить и накапливать долг было невыгодно

“Необходимо принимать дополнительные более жесткие санкции по тем направлениям, где можно стимулировать неплательщиков алиментов. Мы только несколько дней назад презентовали в ВР предыдущие законодательные инициативы и надо мотивировать тех родителей, которые ответственны в воспитании своих детей. Здесь должен быть баланс”, — сообщил министр.

Он также сказал: “Во-первых, очень большая социальная несправедливость. С одной стороны я ежедневно провожу оперативные штабы по всей стране и мы фиксируем, что погашают большие суммы долга, там 50-70 тыс. грн, 100 тыс. грн, то есть это долги, которые накапливались 5-10 лет с минимальной суммой. А с другой стороны мы понимаем, что он должник, которого мы заставили сейчас заплатить 5-7 лет, ребенок потерял, потому что алименты — это деньги ребенка. Из-за обесценивания гривны ребенок потерял эти средства. Она нуждается в этих деньгах еще на позавчера. Поэтому системы индексации долга, которая существовала, она не является эффективной. Надо маме пойти в суд, подать дополнительный иск, начислить пеню и многие этого не делают”.

Петренко также заявил, что правительство с нардепами планирует подать в парламент некоторые “инновации”: “Мы предлагаем, надеюсь это будет поддержано парламентом, чтобы не платить и накапливать долг было невыгодно. Если есть долг свыше одного года, автоматически без каких-либо дополнительных решений суда этот долг увеличивается на 30%. Если есть долг 100 тысяч гривен, ты не заплатил в течение одного года, в первый день следующего года — это уже 130 тысяч. Если этот долг имеет срок два года, он автоматически увеличивается на 50%, три года — 100%. И к такому должнику применяются все санкции, которые мы употребляем по взысканию алиментов. И арест имущества, и опись имущества и все те запреты, которые я называл. Второе, мы планируем увеличить минимальный размер алиментов. Потому что 890 гривен прокормить и воспитать ребенка в течение одного месяца — вообще минимальная, мизерная сумма. Планируем довести минимальный размер алиментов хотя бы до прожиточного минимума. Третье, такая инициатива — чтобы дети, как родились в полной семье, но при разводе еще несовершеннолетние, имели право на долю в общем имуществе супругов”.

Как сообщал УНН, народный депутат Надежда Савченко, которую суд арестовал на два месяца, будет под усиленным наблюдением врачей, если будет голодать.