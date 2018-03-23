Петренко про стимулювання "аліментників": потрібно, щоб не платити і накопичувати борг було невигідно

ukru
Ексклюзив
14:20 • 41240 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 45771 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 156845 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 126655 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 191481 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 167303 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 208286 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 206107 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 240067 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134044 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.4 м/с
49 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 144930 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 206443 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 139343 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 74962 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 57294 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 41287 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 156874 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 191504 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 206414 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 196675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 31846 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 29326 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 38123 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 57294 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 74962 перегляди
Актуальне
Петренко про стимулювання "аліментників": потрібно, щоб не платити і накопичувати борг було невигідно

Петренко про стимулювання "аліментників": потрібно, щоб не платити і накопичувати борг було невигідно

Київ • УНН

 • 9302 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Необхідно приймати додаткові більш жорсткі санкції по тих напрямках, де можна стимулювати неплатників аліментів. Про таке заявив в ефірі “5 каналу” міністр юстиції України Павло Петренко, інформує УНН.

“Необхідно приймати додаткові більш жорсткі санкції по тих напрямках, де можна стимулювати неплатників аліментів. Ми тільки кілька днів тому презентували у ВР попередні законодавчі ініціативи і треба мотивувати тих батьків, які відповідальні у вихованні своїх дітей. Тут має бути баланс”, — повідомив міністр.

Він також сказав: “По-перше, є дуже велика соціальна несправедливість. З одного боку я щодня проводжу оперативні штаби по всіх країні і ми фіксуємо, що гасять великі суми боргу, там 50-70 тис. грн, 100 тис. грн, тобто це борги, які накопичувалися 5-10 років з мінімальною сумою. А з другого боку ми розуміємо, що той боржник, якого ми змусили зараз заплатити 5-7 років, дитина втратила, бо аліменти — це гроші дитини. Через знецінення гривні дитина втратила ці кошти. Вона потребує цих грошей ще на позавчора. Тому системи індексації боргу, що існувала, вона не є ефективною. Треба мамі піти в суд, подати додатковий позов, нарахувати пеню і багато-хто цього не робив”.

Петренко також заявив, що уряд з нардепами планують подати до парламенту деякі “інновації”: “Ми пропонуємо, сподіваюся це буде підтримано парламентом, щоб не платити і накопичувати борг було невигідно. Якщо є борг понад один рік, автоматично без будь-яких додаткових рішень суду цей борг збільшується на 30%. Якщо є борг 100 тисяч гривень, ти не заплатив протягом одного року, в перший день наступного року — це вже 130 тисяч. Якщо цей борг має строк два роки, він автоматично збільшується на 50 %, три роки — 100%. І до такого боржника застосовуються всі санкції, які ми вживаємо по стягненню аліментів. І арешт майна, і опис майна і всі ті заборони, які я називав. Друге, ми плануємо збільшити мінімальний розмір аліментів. Бо 890 гривень прогодувати і виховати дитину протягом одного місяці — взагалі мінімальна, мізерна сума. Плануємо довести мінімальний розмір аліментів хоча б до прожиткового мінімуму. Третє, є така ініціатива — щоб діти, як народилися в повній сім’ї, але під час розлучення є ще неповнолітніми, мали право на частку в спільному майні подружжя”.

Як повідомляв УНН, народний депутат Надія Савченко, яку суд арештував на два місяці, буде під посиленим наглядом лікарів, якщо голодуватиме.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$278.66
Brent
$73.19
Bitcoin
$86,974.70
S&P 500
$5,758.38
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,051.50
Ethereum
$2,031.40