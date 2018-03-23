Петренко про стимулювання "аліментників": потрібно, щоб не платити і накопичувати борг було невигідно

“Необхідно приймати додаткові більш жорсткі санкції по тих напрямках, де можна стимулювати неплатників аліментів. Ми тільки кілька днів тому презентували у ВР попередні законодавчі ініціативи і треба мотивувати тих батьків, які відповідальні у вихованні своїх дітей. Тут має бути баланс”, — повідомив міністр.

Він також сказав: “По-перше, є дуже велика соціальна несправедливість. З одного боку я щодня проводжу оперативні штаби по всіх країні і ми фіксуємо, що гасять великі суми боргу, там 50-70 тис. грн, 100 тис. грн, тобто це борги, які накопичувалися 5-10 років з мінімальною сумою. А з другого боку ми розуміємо, що той боржник, якого ми змусили зараз заплатити 5-7 років, дитина втратила, бо аліменти — це гроші дитини. Через знецінення гривні дитина втратила ці кошти. Вона потребує цих грошей ще на позавчора. Тому системи індексації боргу, що існувала, вона не є ефективною. Треба мамі піти в суд, подати додатковий позов, нарахувати пеню і багато-хто цього не робив”.

Петренко також заявив, що уряд з нардепами планують подати до парламенту деякі “інновації”: “Ми пропонуємо, сподіваюся це буде підтримано парламентом, щоб не платити і накопичувати борг було невигідно. Якщо є борг понад один рік, автоматично без будь-яких додаткових рішень суду цей борг збільшується на 30%. Якщо є борг 100 тисяч гривень, ти не заплатив протягом одного року, в перший день наступного року — це вже 130 тисяч. Якщо цей борг має строк два роки, він автоматично збільшується на 50 %, три роки — 100%. І до такого боржника застосовуються всі санкції, які ми вживаємо по стягненню аліментів. І арешт майна, і опис майна і всі ті заборони, які я називав. Друге, ми плануємо збільшити мінімальний розмір аліментів. Бо 890 гривень прогодувати і виховати дитину протягом одного місяці — взагалі мінімальна, мізерна сума. Плануємо довести мінімальний розмір аліментів хоча б до прожиткового мінімуму. Третє, є така ініціатива — щоб діти, як народилися в повній сім’ї, але під час розлучення є ще неповнолітніми, мали право на частку в спільному майні подружжя”.

Як повідомляв УНН, народний депутат Надія Савченко, яку суд арештував на два місяці, буде під посиленим наглядом лікарів, якщо голодуватиме.