Петренко: 6 тысяч злостных неплательщиков алиментов объявлены в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. С начала действия закона по противодействию неплательщикам алиментов "Чужих детей не бывает" в розыск объявили 6 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.
"За 10 дней действия закона государственными исполнителями был запрещен выезд за границу 25 тысячам человек за неуплату алиментов в период более 6 месяцев. Еще 21 тысяче человек было запрещено управления транспортными средствами. Еще 6 тысяч человек были объявлены в розыск", - сообщил П.Петренко.
Напомним, 6 февраля вступил в силу закон, значительно ужесточающий ответственность злостных неплательщиков алиментов, которые имеют задолженность более шести месяцев.
Как сообщал УНН, в Единый реестр должников включены 84 540 лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов.