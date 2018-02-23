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Петренко: 6 тисяч злісних неплатників аліментів оголошені в розшук

Петренко: 6 тисяч злісних неплатників аліментів оголошені в розшук

Київ • УНН

 • 11082 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. З початку дії закону з протидії неплатниками аліментів "Чужих дітей не буває" у розшук оголосили 6 тисяч осіб. Про це на брифінгу повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.

"За 10 днів дії закону державними виконавцями було заборонено виїзд за кордон 25 тисячам осіб за несплату аліментів в період більше, ніж 6 місяців. Ще 21 тисячі осіб було заборонено керування транспортними засобами. Та ще 6 тисяч осіб було оголошено в розшук", - повідомив П.Петренко.

Нагадаємо, від 6 лютого набув чинності закон, що значно посилює відповідальність злісних неплатників аліментів, які мають заборгованість більше шести місяців.

Як повідомляв УНН, до Єдиного реєстру боржників включено 84 540 осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

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