Петраков о победе Украины на ЧМ: ради таких мгновений стоит жить
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Наставник юношеской сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал историческое достижение "сине-желтых" во время юношеского чемпионата мира, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
По словам тренера чемпионской сборной, он до сих пор с трудом верит в произошедшее.
"Ради таких мгновений и стоит жить, но все как-то быстро заканчивается. Турнир пролетел, словно за секунды. Есть отчаяние от того, что этой прекрасной командой я уже никогда не сыграю", - подчеркнул он.
Сегодня судьба победителей чемпионата - в их руках, продолжил Петраков.
"Все зависит от самих ребят. Я с ними поговорил, дал советы, а как они ими воспользуются, покажет время. По крайней мере, я буду за каждого из них переживать, поскольку они мне стали как дети", - подчеркнул он.
Наставник юношеской сборной также прокомментировал вопрос материального вознаграждения для команды за победу на чемпионате мира.
"Президент нашей ассоциации Андрей Павелко в раздевалке после финального матча заверил команду, что премиальные вскоре будут выплачены", - рассказал Петраков.
Напомним, вчера Петраков резко отреагировал на заявление журналиста Сергея Болотникова касательно того, что якобы Григорий Суркис спас его от увольнения. Тренер опроверг подобные утверждения, назвав их абсурдными.