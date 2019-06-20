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Петраков о победе Украины на ЧМ: ради таких мгновений стоит жить

Киев • УНН

 • 7617 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Наставник юношеской сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал историческое достижение "сине-желтых" во время юношеского чемпионата мира, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Петраков о победе Украины на ЧМ: ради таких мгновений стоит жить

По словам тренера чемпионской сборной, он до сих пор с трудом верит в произошедшее.

"Ради таких мгновений и стоит жить, но все как-то быстро заканчивается. Турнир пролетел, словно за секунды. Есть отчаяние от того, что этой прекрасной командой я уже никогда не сыграю", - подчеркнул он.

Сегодня судьба победителей чемпионата - в их руках, продолжил Петраков.

"Все зависит от самих ребят. Я с ними поговорил, дал советы, а как они ими воспользуются, покажет время. По крайней мере, я буду за каждого из них переживать, поскольку они мне стали как дети", - подчеркнул он.

Наставник юношеской сборной также прокомментировал вопрос материального вознаграждения для команды за победу на чемпионате мира.

"Президент нашей ассоциации Андрей Павелко в раздевалке после финального матча заверил команду, что премиальные вскоре будут выплачены", - рассказал Петраков.

Напомним, вчера Петраков резко отреагировал на заявление журналиста Сергея Болотникова касательно того, что якобы Григорий Суркис спас его от увольнения. Тренер опроверг подобные утверждения, назвав их абсурдными.

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