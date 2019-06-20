Петраков про перемогу України на ЧС: заради таких миттєвостей варто жити
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Наставник юнацької збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував історичне досягнення "синьо-жовтих" під час юнацького чемпіонату світу, передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
За словами тренера чемпіонської збірної, він до цих пір насилу вірить в те, що сталося.
"Заради таких миттєвостей і варто жити, але все якось швидко закінчується. Турнір пролетів, немов за секунди. Є відчай від того, що цією прекрасною командою я вже ніколи не зіграю", - підкреслив він.
Сьогодні доля переможців чемпіонату - в їх руках, продовжив Петраков.
"Все залежить від самих хлопців. Я з ними поговорив, дав поради, а як вони ними скористаються, покаже час. Принаймні, я буду за кожного з них переживати, оскільки вони мені стали як діти", - наголосив він.
Наставник юнацької збірної також прокоментував питання матеріальної винагороди для команди за перемогу на чемпіонаті світу.
"Президент нашої асоціації Андрій Павелко в роздягальні після фінального матчу запевнив команду, що преміальні незабаром будуть виплачені", - розповів Петраков.
Нагадаємо, вчора Петраков різко відреагував на заяву журналіста Сергія Болотникова щодо того, що нібито Григорій Суркіс врятував його від звільнення. Тренер спростував подібні твердження, назвавши їх абсурдними.