Петраков: с VAR стало больше справедливости в спорных голевых моментах

По словам Петракова, впервые он столкнулся с VAR впервые во время молодежного чемпионата мира. Именно во время чемпионского матча нашей сборной с Украиной с Южной Кореей.

Наставник юношеской сборной Украины U-20 говорит, что от знакомства с VAR имеет двойственное впечатление.

"Но главное преимущество этой системы состоит в том, что стало больше справедливости в спорных голевых моментах. Я, например, в матче с корейцами сначала подумал, что наш защитник не нарушал правил на сопернике, но после просмотра видеоповтора увидел, что пенальти в наши ворота был чистым. Важно было сравнять счет до перерыва. У нас это получилось, а в раздевалке мы сделали небольшие коррективы, и все стало на свои места", - сказал он.

Петраков напомнил, что в ходе матча в компенсированное время итальянец Джанлука Скамакка направил мяч в сетку ворот Андрея Лунина. Однако арбитр, после просмотра видео, отменил гол. Это стало возможным благодаря VAR, добавил наставник юношеской сборной Украины U-20.

"Я понял, что это может быть конец, но система VAR нам помогла. Хотя, просматривая этот момент, я обратил внимание на арбитра, который хотел было свистнуть, но не рискнул. А просмотр эпизода только подтвердил, что фол со стороны Скамаккы не обсуждается. Однако после игры вся итальянская делегация повела достойно, поздравив нас с выходом в финал", - подчеркнул он.

Напомним, зимой глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что остались только технические вопросы по запуску VAR в Украине.

"Мы на финишной прямой. У нас есть несколько технических вопросов. Нужно протестировать оборудование определенным количеством часов. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим эту систему в тестовом режиме. Один из вариантов - это финал Кубка Украины", - сказал он.

Уточним, что сегодня систему VAR используют в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах. Также на матчах Лиги наций и Лиги чемпионов. С нового сезона систему будут использовать в чемпионате Англии.