Петраков: із VAR стало більше справедливості в спірних гольових моментах

За словами Петракова, уперше він зіткнувся з VAR вперше під час молодіжного чемпіонату світу. Саме під час чемпіонського матчу нашої збірної з України з Південною Кореєю.

Наставник юнацької збірної України U-20 каже, що від знайомства з VAR має подвійне враження.

"Але головна перевага цієї системи полягає в тому, що стало більше справедливості в спірних гольових моментах. Я, наприклад, у матчі з корейцями спочатку подумав, що наш захисник не порушував правил на супернику, але після перегляду відеоповтору побачив, що пенальті в наші ворота був чистим. Важливо було зрівняти рахунок до перерви. У нас це вийшло, а в роздягальні ми зробили невеликі корективи, і все стало на свої місця", - сказав він.

Петраков нагадав, що у ході матчу у компенсований час італієць Джанлука Скамакка скерував м'яч у сітку воріт Андрія Луніна. Однак арбітр, після перегляду відео, скасував гол. Це стало можливим завдяки VAR, додав наставник юнацької збірної України U-20.

"Я зрозумів, що це може бути кінець, але система VAR нам допомогла. Хоча, переглядаючи цей момент, я звернув увагу на арбітра, який хотів було свиснути, але не ризикнув. А перегляд епізоду тільки підтвердив, що фол із боку Скамакки не обговорюється. Проте після гри вся італійська делегація повелася гідно, привітавши нас із виходом до фіналу", - підкреслив він.

Нагадаємо, взимку глава Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що залишилися тільки технічні питання по запуску VAR в Україні.

"Ми на фінішній прямій. У нас є кілька технічних питань. Потрібно протестувати обладнання певною кількістю годин. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо цю систему в тестовому режимі. Один з варіантів — це фінал Кубка України", - сказав він.

Уточнимо, що сьогодні систему VAR використовують в Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах. Також на матчах Ліги націй і Ліги чемпіонів. З нового сезону систему будуть використовувати в чемпіонаті Англії.