Петицию о недопущении госвизита Д.Трампа в Великобритании поддержали более 500 тыс. человек

Петицию под названием "Не допустить государственный визит Дональда Трампа в Соединенное Королевство" разместил ранее в воскресенье Грэм Гест. Уже через несколько часов она набрала 100 тыс. подписей, необходимых для формального рассмотрения петиции законодательным органом. Число ее сторонников продолжает расти стремительным темпом, увеличиваясь на несколько тысяч подписей в минуту.

В тексте просьбы указано, что "Дональду Трампу должен быть разрешен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом". По мнению авторов петиции, "хорошо задокументированные женоненавистные и вульгарные" высказывания американского президента "лишают его права на принятие Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским".

"По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашен в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", - говорится в тексте электронного документа, где также отмечается, что возможная встреча Трампа с британским монархом может "стать позором" для нее.

Как сообщал УНН, на сайте британского парламента, где подаются официальные обращения для рассмотрения депутатами и правительством, опубликован текст новой петиции , призывающей запретить президенту Дональда Трампа въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства принимается королевой.