Петицію про недопущення держвізиту Д.Трампа у Великобританії підтримали понад 500 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Онлайн-петицію на сайті британського парламенту про недопущення державного візиту президента США Дональда Трампа в Сполучене Королівство підтримали у неділю понад півмільйона британців. Таким чином дане колективне прохання зараз знаходиться в списку найбільш резонансних в історії Великобританії, передає УНН.
Петицію під назвою “Не допустити державний візит Дональда Трампа в Сполучене Королівство” розмістив раніше в неділю Грем Гест. Вже через кілька годин вона набрала 100 тис. підписів, необхідних для формального розгляду петиції законодавчим органом. Число її прихильників продовжує зростати стрімким темпом, збільшуючись на кілька тисяч підписів у хвилину.
У тексті прохання зазначено, що “Дональду Трампу повинен бути дозволений в’їзд до Великобританії в якості глави адміністрації США, однак він не повинен бути запрошений з офіційним державним візитом”. На думку авторів петиції, “добре задокументовані жінконенависні і вульгарні” висловлювання американського президента “позбавляють його права бути прийнятим Її Величністю королевою (Єлизаветою II) або принцом Уельським”.
“З цієї причини протягом свого президентства Дональд Трамп не повинен бути запрошений в Сполучене Королівство з офіційним державним візитом”, — йдеться в тексті електронного документа, де також наголошується, що можлива зустріч Д.Трампа з британським монархом може “стати ганьбою” для неї.
Як повідомляв УНН, на сайті британського Парламенту, де подаються офіційні звернення для розгляду депутатами і урядом, опублікований текст нової петиції, яка закликає заборонити президенту Дональда Трампа в’їзд в країну в рамках державного візиту, коли глава іноземної держави приймається королевою.