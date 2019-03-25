Петиция против Brexit стала самой популярной в истории Британии

Более 5 миллионов противников Brexit, по данным на воскресенье, 24 марта, поставили свои подписи под онлайн-петицией на сайте британского парламента с требованием остановить выход Великобритании из Евросоюза.

По информации агентства АР, это делает ее самой популярной петицией, когда-либо размещавшейся на сайте парламента. При этом она давно выполнила свое назначение: для вынесения инициативы на обсуждение депутатов требуется всего лишь 100 тысяч голосов, а дальнейшие подписи не приведут ни к каким действиям.

"Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это "воля народа". Мы должны положить конец этому утверждению, показав силу общественной поддержки для того, чтобы остаться в ЕС", - говорится в описании петиции. Из-за наплыва пользователей сайт с размещенным 21 марта обращением часами был недоступен.

Напомним, в Лондоне на марш, участники которого выступают за повторный референдум по Brexit, вышли более миллиона человек.