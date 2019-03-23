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Організатори заявили про 1 млн учасників маршу за референдум щодо Brexit

Київ • УНН

 • 10058 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Лондоні на марш, учасники якого виступають за повторний референдум щодо Brexit, вийшли понад один мільйон чоловік. Про це пише BBC з посиланням на організаторів мітингу, передає УНН з посиланням також на The Guardian.

Організатори заявили про 1 млн учасників маршу за референдум щодо Brexit

Протестуючі пройшли вулицями Лондона до будівлі британського парламенту під гаслом “Надайте угоду по Brexit народу”. BBC зазначає, що число тих, хто прийшов можна порівняти з кількістю учасників на найбільшому марші останнього століття — мова йде про антивоєнні протести в 2003 році. Втім, за даними Reuters, на мітинг вийшли “сотні тисяч” протестуючих.

Про кількість людей також на своїй сторінці в Twitter повідомили організатори акції — громадська кампанія “Голос народу” (People’s Vote).

“По всій країні прості люди протестують проти проваленого Brexit. Спасибі мільйону учасників маршу, які з’їхалися сюди з різних куточків Великої Британії”, — йдеться в твіті.

Демонстранти почали збиратися в центрі Лондона до полудня за місцевим часом (14:00 за Києвом) і декількома вулицями попрямували до площі Парламент-сквер, де зі сцени перед людьми виступали представники всіх парламентських партій країни, включаючи мера Лондона Садіка Хана, заступника голови лейбористів Тома Уотса, лідера “ліберальних демократів” Вінса Кейбла, а також першої міністерки Шотландії Ніколи Стержден. Скотленд-ярд не повідомляв про будь-які інциденти в ході акції.

Thank you to everyone who joined the #PutItToThePeopleMarch today.

All 1,000,000 of you, please get home safe. pic.twitter.com/2Pqprvmern

— People's Vote UK (@peoplesvote_uk) 23 березня 2019 р.

Нагадуємо, Мей не поверне угоду в парламент, якщо не у неї не буде підтримки депутатів.

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