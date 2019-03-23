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Организаторы заявили о 1 млн участников марша за референдум по Brexit

Киев • УНН

 • 10058 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Лондоне на марш, участники которого выступают за повторный референдум по Brexit, вышли более одного миллиона человек. Об этом пишет BBC со ссылкой на организаторов митингаа, передает УНН со ссылкой также на The Guardian.

Организаторы заявили о 1 млн участников марша за референдум по Brexit

Протестующие прошли по улицам Лондона к зданию британского парламента под лозунгом “Предоставьте сделку по Brexit народу”. BBC отмечает, что число пришедших сопоставимо с количеством участников на самом крупном марше последнего столетия — речь идет об антивоенных протестах в 2003 году. Впрочем, по данным Reuters, на митинг вышли “сотни тысяч” протестующих.

О количестве людей также на своей странице в Twitter сообщили организаторы акции — общественная кампания “Голос народа” (People’s Vote).

“По всей стране простые люди протестуют против провалившегося Brexit. Спасибо миллиону участников марша, съехавшихся сюда из разных уголков Великобритании”, — говорится в твите.

Демонстранты начали собираться в центре Лондона к полудню по местному времени (14:00 по Киеву) и по нескольким улицам направились к площади Парламент-сквер, где со сцены перед людьми выступали представители всех парламентских партий страны, включая мэра Лондона Садика Хана, заместителя главы лейбористов Тома Уотса, лидера “Либеральных демократов” Винса Кейбла, а также первой министрессы Шотландии Николу Стержден. Скотленд-ярд не сообщал о каких-либо инцидентах в ходе акции.

Thank you to everyone who joined the #PutItToThePeopleMarch today.

All 1,000,000 of you, please get home safe. pic.twitter.com/2Pqprvmern

— People’s Vote UK (@peoplesvote_uk) 23 марта 2019

Напоминаем, Мэй не вернет соглашение в парламент, если не у неё не будет поддержки депутатов.

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