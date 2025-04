Организаторы заявили о 1 млн участников марша за референдум по Brexit

Протестующие прошли по улицам Лондона к зданию британского парламента под лозунгом “Предоставьте сделку по Brexit народу”. BBC отмечает, что число пришедших сопоставимо с количеством участников на самом крупном марше последнего столетия — речь идет об антивоенных протестах в 2003 году. Впрочем, по данным Reuters, на митинг вышли “сотни тысяч” протестующих.

О количестве людей также на своей странице в Twitter сообщили организаторы акции — общественная кампания “Голос народа” (People’s Vote).

“По всей стране простые люди протестуют против провалившегося Brexit. Спасибо миллиону участников марша, съехавшихся сюда из разных уголков Великобритании”, — говорится в твите.

Демонстранты начали собираться в центре Лондона к полудню по местному времени (14:00 по Киеву) и по нескольким улицам направились к площади Парламент-сквер, где со сцены перед людьми выступали представители всех парламентских партий страны, включая мэра Лондона Садика Хана, заместителя главы лейбористов Тома Уотса, лидера “Либеральных демократов” Винса Кейбла, а также первой министрессы Шотландии Николу Стержден. Скотленд-ярд не сообщал о каких-либо инцидентах в ходе акции.

Thank you to everyone who joined the #PutItToThePeopleMarch today.



All 1,000,000 of you, please get home safe. pic.twitter.com/2Pqprvmern

— People’s Vote UK (@peoplesvote_uk) 23 марта 2019

Напоминаем, Мэй не вернет соглашение в парламент, если не у неё не будет поддержки депутатов.