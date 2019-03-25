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Петиція проти Brexit стала найпопулярнішою в історії Британії

Київ • УНН

 • 6937 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Поки лондонський уряд сперечається з парламентом про деталі Brexit, петиція за скасування виходу з ЄС набрала понад 5 мільйонів голосів усього за три дні. Це робить її найпопулярнішою петицією, яка коли-небудь розміщувалася на сайті парламенту. Для обговорення в парламенті було достатньо 100 тисяч підписів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і АР.

Петиція проти Brexit стала найпопулярнішою в історії Британії

Понад 5 мільйонів противників Brexit, за даними на неділю, 24 березня, поставили свої підписи під онлайн-петицією на сайті британського парламенту з вимогою зупинити вихід Великобританії з Євросоюзу.

За інформацією агентства АР, це робить її найпопулярнішою петицією, яка коли-небудь розміщувалася на сайті парламенту. При цьому вона давно виконала своє призначення: для винесення ініціативи на обговорення депутатів потрібно всього лише 100 тисяч голосів, а подальші підписи не приведуть ні до яких дій.

"Уряд неодноразово заявляло, що вихід з ЄС - це" воля народу ". Ми повинні покласти край цьому твердженню, показавши силу суспільної підтримки для того, щоб залишитися в ЄС", - йдеться в описі петиції. Через наплив користувачів сайт з розміщеним 21 березня зверненням годинами був недоступний.

Нагадаємо, у Лондоні на марш, учасники якого виступають за повторний референдум щодо Brexit, вийшли понад один мільйон осіб.

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