Петиція проти Brexit стала найпопулярнішою в історії Британії

КИЇВ. 25 березня. УНН. Поки лондонський уряд сперечається з парламентом про деталі Brexit, петиція за скасування виходу з ЄС набрала понад 5 мільйонів голосів усього за три дні. Це робить її найпопулярнішою петицією, яка коли-небудь розміщувалася на сайті парламенту. Для обговорення в парламенті було достатньо 100 тисяч підписів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і АР.