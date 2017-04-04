Петербургское метро возобновило работу после взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Метро Санкт-Петербурга в России начало работу в полном объеме после вчерашнего взрыва, который, по последним данным, унес жизни 11 человек и из-зи которого ранения получили еще 45 человек. Об этом сообщается на сайте администрации города, передает УНН.
"Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям", - говорится в сообщении.
При этом указано, что до 10 часов утра сохранится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М (60 автобусов, от Петроградской до Московской).
Сообщается, что усиление и изменение маршрутов городского электротранспорта останутся в силе весь день 4 апреля.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.
В результате взрыва, по уточненным данным, погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.
На станции петербургского метро "Площадь Восстания" был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и готовым к применению.
В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур.