Петербурзьке метро відновило роботу після вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Метро Санкт-Петербурга у Росії розпочало роботу в повному обсязі після вчорашнього вибуху, який, за останніми даними, забрав життя 11 осіб і через який поранено ще 45 людей. Про це повідомляється на сайті адміністрації міста, передає УНН.
"Петербурзький метрополітен з ранку почав роботу в повному обсязі: по всіх лініях і станціях", - йдеться у повідомленні.
При цьому вказано, що до 10-ї години ранку збережеться рух автобусів-дублерів за маршрутом 2М (60 автобусів, від Петроградської до Московської).
Повідомляється, що посилення і зміна маршрутів міського електротранспорту залишаться в силі весь день 4 квітня.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
В результаті вибуху, за уточненими даними, загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.
На станції петербурзького метро "Площа Повстання" був виявлений і знешкоджений підозрілий предмет, який виявився саморобним вибуховим пристроєм, начиненим вражаючими елементами і готовим до застосування.
У Санкт-Петербурзі оголошено триденний траур.