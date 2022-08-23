Директор по коммуникациям: Пес Патрон получил работу в UAnimals
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Пес-сапер Патрон стал директором департамента коммуникаций в зоозащитной организации UAnimals. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram UAnimals.
Детали
Как отметили, UAnimals неоднократно взаимодействовала с Патроном. Пес разыгрывал для организации свой мерч, а затем на свой день рождения собрал для спасения животных 261 470 грн.
"Мы поняли, что Патрон уже далеко не волонтер организации UAnimals, а полноправный член нашей команды. Поэтому мы рады сообщить важную новость: пес Патрон будет официально занимать должность директора департамента коммуникаций в UAnimals!" – говорится в сообщении.
Основатель UAnimals Александр Тодорчук подчеркнул, что очень важно всеми возможными методами доносить до украинцев и аудитории за границей важность спасения животных.
"И сложно найти лидера мнений столь мощного в этих сообщениях как пес Патрон", – добавил Тодорчук.
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