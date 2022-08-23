Директор із комунікацій: Пес Патрон отримав роботу в UAnimals
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Пес-сапер Патрон став директором департаменту комунікацій в зоозахисній організації UAnimals. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram UAnimals.
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Як зазначили, UAnimals неодноразово взаємодіяла із Патроном. Пес розігрував для організації свій мерч, а потім на свій день народження зібрав для порятунку тварин 261 470 грн.
"Ми зрозуміли, що Патрон вже далеко не волонтер організації UAnimals, а повноправний член нашої команди. Тому ми раді повідомити важливу новину: пес Патрон офіційно займатиме посаду директора департаменту комунікацій в UAnimals!" – ідеться у повідомленні.
Засновник UAnimals Олександр Тодорчук підкреслив, що дуже важливо усіма можливими методами доносити до українців та аудиторії за кордоном важливість порятунку тварин.
"І складно знайти лідера думок настільки потужного в цих повідомленнях як пес Патрон", – додав Тодорчук.
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