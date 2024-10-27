Первый снег в Украине: когда ожидать резкое похолодание и изменение погоды
Киев • УНН
Укргидрометцентр прогнозирует первый мокрый снег в большинстве регионов Украины 4 ноября. Температура ночью опустится до -5 градусов, а днем будет колебаться от +1 до +6, на юге будет теплее.
В Украине вскоре ожидается первый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег в большинстве регионов страны уже 4 ноября.
Ночью температура снизится до 0-5 градусов мороза, а днем будет колебаться от +1 до +6 градусов. На юге Украины ночью температура будет несколько выше, от +1 до +7 градусов, а днем - от +4 до +9 градусов.
Таким образом, с приходом ноября украинцы могут ожидать не только изменения температуры, но и первые проявления зимнего сезона. Синоптики рекомендуют жителям быть осторожными на дороге из-за возможных снежных осадков и изменения погодных условий.
Погода в Украине: царит переменная облачность, ожидаются дожди на востоке26 октября 2024, 05:18 • 25919 просмотров