Первый снег в Украине: когда ожидать резкое похолодание и изменение погоды

В Украине вскоре ожидается первый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег в большинстве регионов страны уже 4 ноября.

Ночью температура снизится до 0-5 градусов мороза, а днем будет колебаться от +1 до +6 градусов. На юге Украины ночью температура будет несколько выше, от +1 до +7 градусов, а днем - от +4 до +9 градусов.

Таким образом, с приходом ноября украинцы могут ожидать не только изменения температуры, но и первые проявления зимнего сезона. Синоптики рекомендуют жителям быть осторожными на дороге из-за возможных снежных осадков и изменения погодных условий.

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