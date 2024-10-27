Перший сніг в Україні: коли очікувати різке похолодання та зміну погоди
Київ • УНН
Укргідрометцентр прогнозує перший мокрий сніг в більшості регіонів України 4 листопада. Температура вночі опуститься до -5 градусів, а вдень коливатиметься від +1 до +6, на півдні буде тепліше.
В Україні незабаром очікується перший сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг у більшості регіонів країни вже 4 листопада.
Уночі температура знизиться до 0-5 градусів морозу, а вдень коливатиметься від +1 до +6 градусів. На півдні України вночі температура буде дещо вищою, від +1 до +7 градусів, а вдень – від +4 до +9 градусів.
Таким чином, з приходом листопада українці можуть очікувати не лише зміни температури, але й перші прояви зимового сезону. Синоптики рекомендують жителям бути обережними на дорозі через можливі снігові опади та зміну погодних умов.
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