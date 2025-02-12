Первые Олимпийские игры по киберспорту состоятся в Эр-Рияде в 2027 году
Киев • УНН
Первые Олимпийские игры по киберспорту пройдут в Эр-Рияде в 2027 году. МОК совместно с Олимпийским комитетом Саудовской Аравии уже начали подготовку к историческому событию.
Олимпийское движение сделало еще один исторический шаг - в 2027 году в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут первые в истории Олимпийские киберспортивные игры. Процесс отбора и первые соревнования в рамках подготовки к Играм начнутся уже в этом году. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет, пишет УНН.
Теперь есть очень четкая дорожная карта к историческим первым в истории Олимпийским играм по киберспорту. Поскольку путь к Олимпийским киберспортивным играм начинается в этом году, Игры становятся реальностью,
Детали
Предварительное решение о создании Олимпийских игр по киберспорту было принято в июле прошлого года, на 142-й сессии МОК. Для их организации МОК сотрудничает с Олимпийским и Паралимпийским комитетом Саудовской Аравии (SOPC).
Совместный комитет МОК и SOPC был создан для руководства Играми, его возглавляет член МОК Сэр Мианг Нг, а сопредседателем является принц Абдулазиз бин Турки Аль Фейсал. Комитет состоит из шести человек, по три от каждого партнера, и сейчас работает над определением игр, которые будут частью первых Олимпийских игр по киберспорту.
Впервые в истории Олимпиады: МОК поддержал проведение Олимпийских игр по киберспорту23.07.24, 21:58 • 17426 просмотров