Первые Олимпийские игры по киберспорту состоятся в Эр-Рияде в 2027 году

Олимпийское движение сделало еще один исторический шаг - в 2027 году в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут первые в истории Олимпийские киберспортивные игры. Процесс отбора и первые соревнования в рамках подготовки к Играм начнутся уже в этом году. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет, пишет УНН.

Теперь есть очень четкая дорожная карта к историческим первым в истории Олимпийским играм по киберспорту. Поскольку путь к Олимпийским киберспортивным играм начинается в этом году, Игры становятся реальностью, - сказал президент МОК Томас Бах.

Детали

Предварительное решение о создании Олимпийских игр по киберспорту было принято в июле прошлого года, на 142-й сессии МОК. Для их организации МОК сотрудничает с Олимпийским и Паралимпийским комитетом Саудовской Аравии (SOPC).

Совместный комитет МОК и SOPC был создан для руководства Играми, его возглавляет член МОК Сэр Мианг Нг, а сопредседателем является принц Абдулазиз бин Турки Аль Фейсал. Комитет состоит из шести человек, по три от каждого партнера, и сейчас работает над определением игр, которые будут частью первых Олимпийских игр по киберспорту.

Впервые в истории Олимпиады: МОК поддержал проведение Олимпийских игр по киберспорту