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Перші Олімпійські ігри з кіберспорту відбудуться в Ер-Ріяді в 2027 році

Перші Олімпійські ігри з кіберспорту відбудуться в Ер-Ріяді в 2027 році

Київ • УНН

 • 26545 перегляди

Перші Олімпійські ігри з кіберспорту пройдуть в Ер-Ріяді у 2027 році. МОК спільно з Олімпійським комітетом Саудівської Аравії вже розпочали підготовку до історичної події.

Олімпійський рух зробив ще один історичний крок - у 2027 році в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройдуть перші в історії Олімпійські кіберспортивні ігри. Процес відбору та перші змагання у рамках підготовки до Ігор розпочнуться вже цього року. Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет, пише УНН.

Тепер є дуже чітка дорожня карта до історичних перших в історії Олімпійських ігор з кіберспорту. Оскільки шлях до Олімпійських кіберспортивних ігор починається цього року, Ігри стають реальністю,

- сказав президент МОК Томас Бах.

Деталі

Попереднє рішення про створення Олімпійських ігор з кіберспорту було прийнято у липні минулого року, на 142-й сесії МОК. Для їх організації МОК співпрацює з Олімпійським і Паралімпійським комітетом Саудівської Аравії (SOPC).

Спільний комітет МОК і SOPC був створений для керівництва Іграми, його очолює член МОК Сер Міанг Нг, а співголовою є принц Абдулазіз бін Туркі Аль Фейсал. Комітет складається з шести осіб, по три від кожного партнера, і зараз працює над визначенням ігор, які будуть частиною перших Олімпійських ігор з кіберспорту.

Вперше в історії Олімпіади: МОК підтримав проведення Олімпійських ігор з кіберспорту23.07.24, 21:58 • 17495 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Спорт

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