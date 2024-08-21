Первые минуты после вчерашнего вражеского обстрела Константиновки: в полиции обнародовали видео
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Константиновки погибла 41-летняя женщина, получив осколочное ранение головы. 64-летний мужчина получил легкие ранения, двое подростков не пострадали.
Правоохранители обнародовали видео первых минут после вчерашнего вражеского обстрела Константиновки. В результате атаки один человек погиб и один получил ранения, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Парамедики полиции сразу прибыли на место удара. В одной из квартир они обнаружили 41-летнюю женщину с осколочной травмой головы. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.
В доме также находились двое подростков, которые не пострадали.
Во время обстрела также получил ранения 64-летний мужчина, который находился на улице. Полицейские-парамедики оказали ему первую помощь и доставили в травмпункт. Состояние раненого нетяжелое.
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