Первые минуты после вчерашнего вражеского обстрела Константиновки: в полиции обнародовали видео

Правоохранители обнародовали видео первых минут после вчерашнего вражеского обстрела Константиновки. В результате атаки один человек погиб и один получил ранения, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Парамедики полиции сразу прибыли на место удара. В одной из квартир они обнаружили 41-летнюю женщину с осколочной травмой головы. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

В доме также находились двое подростков, которые не пострадали.

Во время обстрела также получил ранения 64-летний мужчина, который находился на улице. Полицейские-парамедики оказали ему первую помощь и доставили в травмпункт. Состояние раненого нетяжелое.

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