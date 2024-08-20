Оккупанты накрыли огнем Константиновку: один человек погиб, еще один - ранен

Армия рф обстреляла Константиновку. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, один человек погиб, еще один - получил ранения, передает УНН.

"1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Константиновки. Город снова попал под вражеский огонь сегодня днем. Россияне повредили 4 многоэтажки, магазин и авто", - сообщил глава ОВА.

Филашкин подчеркнул, что оставаться в Донецкой области, а особенно в прифронтовых громадах, - опасно. И призвал эвакуироваться.

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