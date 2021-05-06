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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Перу получит 12 млн доз вакцины

Перу получит 12 млн доз вакцины

Киев  •  УНН

 • 17509 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Перу подписало контракт на поставку дополнительных 12 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса. Об этом сообщает президент Перу Франсиско Сагасты, пишет УНН.

Детали

Таким образом, к концу года Перу зарезервировал 60 млн доз для продолжения вакцинации и договор позволит привить от коронавируса всех жителей страны к концу текущего года.

В стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавируса. Вакцинация в Перу началась в начале февраля.

Дополнительно

В США разрешат вакцину Pfizer для прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет уже в начале следующей недели.

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