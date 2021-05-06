Перу получит 12 млн доз вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Перу подписало контракт на поставку дополнительных 12 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса. Об этом сообщает президент Перу Франсиско Сагасты, пишет УНН.
Детали
Таким образом, к концу года Перу зарезервировал 60 млн доз для продолжения вакцинации и договор позволит привить от коронавируса всех жителей страны к концу текущего года.
В стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавируса. Вакцинация в Перу началась в начале февраля.
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В США разрешат вакцину Pfizer для прививки детей в возрасте от 12 до 15 лет уже в начале следующей недели.