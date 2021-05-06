Перу отримає 12 млн доз вакцини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Перу підписало контракт на постачання додаткових 12 млн доз вакцини Pfizer від коронавірусу. Про це повідомляє президент Перу Франсиско Сагасти, пише УНН.
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Таким чином, до кінця року Перу зарезервувало 60 мільйонів доз для продовження вакцинації і договір дозволить прищепити від коронавірусу всіх жителів країни до кінця поточного року.
В країні зареєстровано понад 1,8 мільйона випадків зараження коронавірусом. Вакцинація у Перу розпочалася на початку лютого.
Додатково
У США дозволять вакцину Pfizer для щеплення дітей у віці від 12 до 15 років вже на початку наступного тижня.