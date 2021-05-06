Перу отримає 12 млн доз вакцини

Деталі

Таким чином, до кінця року Перу зарезервувало 60 мільйонів доз для продовження вакцинації і договір дозволить прищепити від коронавірусу всіх жителів країни до кінця поточного року.

В країні зареєстровано понад 1,8 мільйона випадків зараження коронавірусом. Вакцинація у Перу розпочалася на початку лютого.

Додатково

У США дозволять вакцину Pfizer для щеплення дітей у віці від 12 до 15 років вже на початку наступного тижня.