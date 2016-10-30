Первый вице-спикер задекларировала квартиру дочери, мужа и собственные часы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко подала электронную декларацию с квартирой мужа и дочери в Киеве, а в собственности нардепа часы и украшения, передает УНН.
Согласно электронной декларации 2015 года квартира площадью 143,7 кв. м в Киеве находится в собственности мужа вице-спикера Антона Зацепина. Дочь также является владелицей квартиры в столице метражом 76,6 кв. м.
У матери вице-спикера в Киевской области является земельный участок площадью 1000 кв.м, дачный дом площадью 240 кв.м, в ее собственности находится квартира (59,2 кв. М) в Черкассах.
В. Геращенко задекларировала три картины современных художников, две собственных и одну мужа.
У первого вице-спикера, согласно декларации, часы Piaget и ювелирные изделия (украшение в виде подвески, кольцо, серьги, кулона, брошь).
Муж нардеп имеет домашний кинотеатр, автомобиль Ford Explorer.
И.Геращенко задекларировала право пользования автомобилем Lexus 350, который находится в собственности юридического лица.
По доходам, то заработная плата нардепа в 2015 составила 75 тыс. 082 грн; средства на депутатскую деятельность 80 тыс. 559 грн; компенсация стоимости проезда в Верховную Раду - 13 тыс. 808 грн; выплаты по уходу за ребенком - 17 тыс. 820 грн.
В сумме более 187 тыс. грн.
Однако, доход ее мужа - почти 2 млн. грн (от занятия предпринимательской деятельностью - 1 млн 875 тыс. 931 грн, заработная плата - 120 тыс. 199 грн).
Наличными И.Геращенко сохраняет 30 тыс.долларов, 3 тыс. 500 евро и 50 тыс. грн. В банке - 28 тыс. 678 долларов.
У мужа - 52 тыс. 22 доллара в банках; также 55 тыс. долларов, 10 тыс. евро и 500 тыс. грн наличных средств. Мама нардепа имеет 10,5 тыс. долларов наличными.