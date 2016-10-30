Перший віце-спікер задекларувала квартиру доньки, чоловіка і власний годинник
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко подала е-декларацію з квартирою чоловіка і доньки в Києві, власністю матері у власності нардепа годинник і прикраси, передає УНН.
Згідно електронної декларації за 2015 року, квартира площею 143,7 кв. м в Києві перебуває у власності чоловіка віце-спікера Антона Зацепіна. Дочка також є власницею квартири в столиці метражем 76,6 кв. м.
У матері віце-спікера у Київської області є земельна ділянка площею 1000 кв.м, дачний будинок площею 240 кв.м, у її власності перебуває квартира (59,2 кв. м) в Черкасах.
В. Геращенко задекларувала три картини сучасних художників, дві власних і одну чоловіка.
У першого віце-спікера, згідно декларації, є годинник Piaget та ювелірні вироби (прикраса у вигляді підвіски, обручку, сережки, кулон, брошка).
Чоловік нардеп має домашній кінотеатр, автомобіль Ford Explorer.
І.Геращенко задекларувала право користування автомобілем Lexus 350, який знаходиться у власності юридичної особи.
Щодо доходів, то заробітна плата нардепа у 2015 склала 75 тис. 082 грн; кошти на депутатську діяльність 80 тис. 559 грн; компенсація вартості проїзду у Верховній Раді — 13 тис. 808 грн; виплати по догляду за дитиною — 17 тис. 820 грн.
В сумі більше 187 тис. грн.
Проте, дохід її чоловіка — майже 2 млн. грн (від зайняття підприємницькою діяльністю — 1 млн 875 тис. 931 грн, заробітна плата — 120 тис. 199 грн).
Готівкою І.Геращенко зберігає 30 тис. доларів, 3 тис. 500 євро і 50 тис. грн. У банку — 28 тис. 678 доларів.
У чоловіка — 52 тис. 22 долари у банках; Також 55 тис. доларів, 10 тис. євро і 500 тис. грн готівкових коштів. Мама нардепа має 10,5 тис. доларів готівкою.