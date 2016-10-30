Перший віце-спікер задекларувала квартиру доньки, чоловіка і власний годинник

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26425 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 55345 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71564 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141522 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204227 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192163 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212478 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197177 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152674 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153662 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
89 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 8541 перегляди

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів

2 квітня, 19:39 • 6699 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 10711 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 6762 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 9917 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 484000 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319465 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381367 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493462 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737302 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124993 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184538 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127265 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161991 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185190 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Перший віце-спікер задекларувала квартиру доньки, чоловіка і власний годинник

Перший віце-спікер задекларувала квартиру доньки, чоловіка і власний годинник

Київ • УНН

 • 12687 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко подала е-декларацію з квартирою чоловіка і доньки в Києві, власністю матері у власності нардепа годинник і прикраси, передає УНН.

Згідно електронної декларації за 2015 року, квартира площею 143,7 кв. м в Києві перебуває у власності чоловіка віце-спікера Антона Зацепіна. Дочка також є власницею квартири в столиці метражем 76,6 кв. м.

У матері віце-спікера у Київської області є земельна ділянка площею 1000 кв.м, дачний будинок площею 240 кв.м, у її власності перебуває квартира (59,2 кв. м) в Черкасах.

В. Геращенко задекларувала три картини сучасних художників, дві власних і одну чоловіка.

У першого віце-спікера, згідно декларації, є годинник Piaget та ювелірні вироби (прикраса у вигляді підвіски, обручку, сережки, кулон, брошка).

Чоловік нардеп має домашній кінотеатр, автомобіль Ford Explorer.

І.Геращенко задекларувала право користування автомобілем Lexus 350, який знаходиться у власності юридичної особи.

Щодо доходів, то заробітна плата нардепа у 2015 склала 75 тис. 082 грн; кошти на депутатську діяльність 80 тис. 559 грн; компенсація вартості проїзду у Верховній Раді — 13 тис. 808 грн; виплати по догляду за дитиною — 17 тис. 820 грн.

В сумі більше 187 тис. грн.

Проте, дохід її чоловіка — майже 2 млн. грн (від зайняття підприємницькою діяльністю — 1 млн 875 тис. 931 грн, заробітна плата — 120 тис. 199 грн).

Готівкою І.Геращенко зберігає 30 тис. доларів, 3 тис. 500 євро і 50 тис. грн. У банку — 28 тис. 678 доларів.

У чоловіка — 52 тис. 22 долари у банках; Також 55 тис. доларів, 10 тис. євро і 500 тис. грн готівкових коштів. Мама нардепа має 10,5 тис. доларів готівкою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43