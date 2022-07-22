Первый в Украине NFT-музей войны собрал более 1 000 000 для помощи государству
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Первый в Украине NFT-музей войны собрал более 1 000 000 для помощи ВСУ. Об этом сообщает Минцифры, передает УНН.
Детали
Все вырученные средства от продажи предыдущих двух NFT-коллекций команда проекта передала криптофонду Aid For Ukraine для помощи ВСУ.
Туда же будут направлены средства от продаж третьей NFT-коллекции Warline, которая уже доступна на сайте музея. Виртуальные экспонаты отражают ход военных событий с начала российского вторжения.
Виртуальный музей по ссылке здесь.
Напомним
С 27 июня по 10 июля ИТ-армия атаковала более 800 российских онлайн-ресурсов.