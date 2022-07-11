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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 10392 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Привітали росіян з Днем Конституції України: за два тижні ІТ-армія атакувала понад 800 ресурсів рф

Привітали росіян з Днем Конституції України: за два тижні ІТ-армія атакувала понад 800 ресурсів рф

Київ • УНН

 • 153779 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. З 27 червня до 10 липня ІТ-армія атакувала понад 800 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Мінцифри.

Цитата

"Хакери вирішили привітати росіян з українським державним святом і опублікували на сайтах держструктур та держорганів рф привітання з Днем Конституції України", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Окрім того:

• хакери "поклали" сайт роскосмосу – це була відповідь російській держкорпорації з космічної діяльності, яка погрожувала та публікувала супутникові знімки центрів НАТО;

• через DDoS-атаки росіянам не вдавалося декілька днів працювати в CRM системах. Це програми, які допомагають організувати та контролювати всі робочі процеси підприємства з клієнтами та всередині компанії. Атака на них призупинила роботу багатьох підприємств, чим негативно вплинула на економіку рф;

• найбільший тендерний майданчик рф "росэлторг", який належить уряду москви та банку втб, загубив конфіденційні дані майже 500 тисяч користувачів;

• IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ;

• було паралізовано роботу десятків тендерних майданчиків, що призвело до зриву торгів;

• через кібератаки були недоступні сайти більшості кінотеатрів рф, через що росіяни не могли купити квитки онлайн.

Нагадаємо

9 травня невідомі зламали російське телебачення. На пропагандистських телеканалах з’явився напис про вбивства українців внаслідок вторгнення рф та брехню російської влади – "На ваших руках кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей. ТБ і влада брешуть – ні війні!".

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