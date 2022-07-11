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Поздравили россиян с Днем Конституции Украины: за две недели IТ-армия атаковала более 800 ресурсов рф

Киев • УНН

 • 153779 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. С 27 июня по 10 июля IТ-армия атаковала более 800 российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минцифры.

Цитата

"Хакеры решили поздравить россиян с украинским государственным праздником и опубликовали на сайтах госструктур и госорганов рф поздравление с Днем Конституции Украины", – говорится в сообщении.

Детали

Кроме того:

• хакеры "положили" сайт роскосмоса – это был ответ российской госкорпорации по космической деятельности, которая угрожала и публиковала спутниковые снимки центров НАТО;

• из-за DDoS-атаки россиянам не удавалось несколько дней работать в CRM системах. Это программы, которые помогают организовать и контролировать все рабочие процессы предприятия с клиентами и внутри компании. Атака на них приостановила работу многих предприятий, чем отрицательно повлияла на экономику рф;

• крупнейшая тендерная площадка россии "росэлторг", принадлежащая правительству москвы и банку втб, потеряла конфиденциальные данные почти 500 тысяч пользователей;

• IT-армия продолжает сдерживать пропаганду и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ;

• была парализована работа десятков тендерных площадок, что привело к срыву торгов;

• из-за кибератак были недоступны сайты большинства кинотеатров россии, из-за чего россияне не могли купить билеты онлайн.

Напомним

9 мая неизвестные взломали российское телевидение. На пропагандистских телеканалах появилась надпись об убийствах украинцев в результате вторжения рф и лжи российской власти – "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власть лгут – нет войне!".

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