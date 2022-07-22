Перший в Україні NFT-музей війни зібрав понад 1 000 000 для допомоги державі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Перший в Україні NFT-музей війни зібрав понад 1 000 000 для допомоги ЗСУ. Про це повідомляє Мінцифри, передає УНН.
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Усі виручені кошти від продажу попередніх двох NFT-колекцій команда проєкту переказала криптофонду Aid For Ukraine для допомоги ЗСУ.
Туди ж будуть спрямовані кошти від продажу третьої NFT-колекції Warline, яка вже доступна на сайті музею. Віртуальні експонати відображають перебіг воєнних подій від початку російського вторгнення.
Віртуальний музей за посиланням тут.
Нагадаємо
З 27 червня до 10 липня ІТ-армія атакувала понад 800 російських онлайн-ресурсів.