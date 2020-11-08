Первый овертайм сезона: "Сокол" одержал очередной выигрыш в УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. ХК "Сокол" обыграл "Белый Барс" в своем первом за семь лет домашнем матче в пятом туре чемпионата Украины, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.
Уже на второй минуте Александр Павленко открыл счет встречи, но Дмитрий Даниленко довольно быстро вернул статус-кво в игру и на перерыв команды ушли с равным счетом на табло — 1:1.
Во втором периоде Даниленко записал в свой актив дубль и вывел “барсов” вперед. Восстановить паритет в поединке сумел Феликс Морозов под занавес второй 20-минутки — капитан “соколов” “прошил” ворота Кирилла Кучера после выхода с голкипером один на один.
Третий игровой отрезок прошел без реализованных моментов, поэтому впервые в нынешнем сезоне матч перешел в овертайм. В дополнительное время победную шайбу забросил Антон Рубан по передаче Дмитрия Нименко и установил окончательный счет противостояния — 3:2.
Таким образом, “Сокол” набрал 6 очков в 4-х матчах и идет третьим в чемпионате.
Добавим также, в другой баталии “Кременчуг” разгромил “Ледяных Волков” — 5:1.