Перший овертайм сезону: "Сокіл" здобув черговий виграш в УХЛ

Уже на другій хвилині Олександр Павленко відкрив рахунок зустрічі, але Дмитро Даниленко доволі швидко повернув статус-кво в гру й на перерву команди пішли з рівним рахунком на табло — 1:1.

У другому періоді Даниленко записав до свого активу дубль і вивів “барсів” уперед. Відновити паритет у поєдинку зумів Фелікс Морозов під завісу другої 20-хвилинки — капітан “соколів” “прошив” ворота Кирила Кучера після виходу з голкіпером один на один.

Третій ігровий відрізок пройшов без реалізованих моментів, тож уперше в нинішньому сезоні матч перейшов в овертайм. У додатковий час переможну шайбу закинув Антон Рубан із передачі Дмитра Німенка й встановив остаточний рахунок протистояння — 3:2.

Таким чином, “Сокіл” набрав 6 очок в 4-х матчах і йде третім у чемпіонаті.

Додамо також, в іншій баталії “Кременчук” розгромив “Крижаних Вовків” — 5:1.