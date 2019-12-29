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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 45545 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122785 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Первый обед на свободе: в Офисе Президента обнародовали фото

Первый обед на свободе: в Офисе Президента обнародовали фото

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Появились фото первого обеда на свободе освобожденных украинцев, которые содержались в ОРДЛО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Офиса Президента, передает УНН.

"Еще несколько радостных мгновений - освобожденные украинцы, первый обед на свободе, встреча с родными", - говорится в сообщении.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в Майорске в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Первый автобус с 25 освобожденными, среди которых женщины, уже прибыл в КПВВ "Майорское".

Предварительно стали известны их имена.

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