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Перший обід на волі: в Офісі Президента оприлюднили фото

Перший обід на волі: в Офісі Президента оприлюднили фото

Київ • УНН

 • 18500 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. З’явилися фото першого обіду на волі звільнених українців, які утримувалися в ОРДЛО. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Офісу Президента, передає УНН.

“Іще кілька радісних миттєвостей — звільнені українці, перший обід на свободі, зустріч із рідними”, — йдеться у повідомленні.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.

Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.

Перший автобус із 25 звільненими, серед яких жінки, вже прибув до КПВВ “Майорське”. 

Попередньо стали відомі їх імена.

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