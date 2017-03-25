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Первый этап восстановительных работ в Балаклейском районе займет 3 - 4 дня - ХОГА

Первый этап восстановительных работ в Балаклейском районе займет 3 - 4 дня - ХОГА

Киев • УНН

 • 9487 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Председатель ХОГА Юлия Светличная рассказала о ситуации в Балаклейском районе и о трех этапах восстановления разрушенных домов и объектов социальной инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

"По оценке наших экспертов, около 40 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры имеют сильный степень разрушения и подлежат капитальному ремонту. Около 100 объектов имеют разрушения средней степени. Мы организуем работу таким образом, чтобы в три этапа начать восстановительные работы. Первый этап займет от 3 до 4 дней. Это срочные работы, которые мы проведем собственными силами за счет областного бюджета и с использованием гуманитарной помощи, поступающей. Второй этап продлится до недели, третий - этап полноценного восстановления домов и социальной инфраструктуры - потребует более длительного времени ", - сказала Ю.Светличная.

Также председатель ХОГА отметила, что пожар на базе вооружения в Балаклее ликвидирован, продолжаются одиночные детонации малой мощности, которые уже не представляют опасности населению. На данный момент продолжается разминирование города и окрестных сел и начинаются восстановительные работы. По мере разминирования на территорию заходят ремонтные бригады коммунальных служб и строители.

 

 

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