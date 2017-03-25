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Перший етап відновлювальних робіт у Балаклійському районі займе 3 - 4 дні - ХОДА

Київ • УНН

 • 9487 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Голова ХОДА Юлія Світлична розповіла про ситуацію в Балаклійському районі і про три етапи відновлення зруйнованих будинків і об'єктів соціальної інфраструктури, передає УНН з посиланням на прес-службу ХОДА.

“За оцінкою наших експертів, близько 40 житлових будинків і об’єктів соціальної інфраструктури мають сильний ступінь руйнування та підлягають капітальному ремонту. Близько 100 об’єктів мають руйнування середнього ступеня. Ми організуємо роботу таким чином, щоб у три етапи почати відновлювальні роботи. Перший етап займе від 3 до 4 днів. Це термінові роботи, які ми проведемо власними силами коштом обласного бюджету та з використанням гуманітарної допомоги, яка надходить. Другий етап триватиме до тижня, третій — етап повноцінного відновлення будинків і соціальної інфраструктури — потребуватиме більш тривалого часу”, — сказала Ю.Світлична.

Також голова ХОДА зазначила, що пожежу на базі озброєння в Балаклії ліквідовано, тривають поодинокі детонації малої потужності, які вже не несуть небезпеки населенню. На даний момент триває розмінування міста та навколишніх сіл і починаються відновлювальні роботи. По мірі розмінування на територію заходять ремонтні бригади комунальних служб і будівельники.

 

 

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