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Первый энергоблок Белорусской АЭС возобновил свою работу

Первый энергоблок Белорусской АЭС возобновил свою работу

Киев  •  УНН

 • 14748 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу после планового отключения от сети. Об этом говорится в сообщении, которое распространило в понедельник Министерство энергетики Беларуси, пишет УНН.

Детали

“После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02:14 (01:14 по киевскому времени) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть”, — сообщили в Минэнерго.

Ведомство сообщило, что в настоящее время идет повышение уровня мощности реакторной установки.

В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. “К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259”, — говорится в сообщении.

Контекст

Строительство АЭС в Беларуси идет по типовому российскому проекту нового поколения “три плюс” АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает “Атомстройэкспорт” (входит в Росатом). 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны, в декабре Минэнерго Беларуси сообщило о завершении этапа энергетического пуска, после чего Госатомнадзор выдал разрешение на выполнение этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу, в ходе которой, как указывал Госатомнадзор, идет тестирование оборудования и проводятся многочисленные испытания в различных режимах работы ядерной установки, в том числе выявляется необходимость корректировки работы оборудования. При этом предусмотрены технологические остановки блока.

26 февраля Минэнерго сообщило, что первый блок Белорусской АЭС выработал около 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии с момента включения в объединенную энергосистему. Приемка первого энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго — в 2022 году.

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