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Перший енергоблок Білоруської АЕС поновив свою роботу

Перший енергоблок Білоруської АЕС поновив свою роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Перший енергоблок БелАЕС відновив роботу після планового відключення від мережі. Про це йдеться в повідомленні, яке розповсюдило в понеділок Міністерство енергетики Білорусі, пише УНН.

Деталі

“Після виконання регламентних робіт, передбачених етапом дослідно-промислової експлуатації, 8 березня в 02:14 (01:14 за київським часом) перший енергоблок БелАЕС включений в мережу”, — повідомили в Міненерго.

Відомство повідомило, що в даний час йде підвищення рівня потужності реакторної установки.

Відповідно до програми етапу дослідно-промислової експлуатації на першому енергоблоці будуть продовжені випробування систем і устаткування, а також регламентні роботи. “До теперішнього часу з 394 запланованих випробувань даного етапу успішно завершено 259”, — йдеться в повідомленні.

Контекст

Будівництво АЕС в Білорусі йде за типовим російським проектом нового покоління “три плюс” АЕС-2006. БілАЕС буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1 200 МВт кожен. Генпідрядником виступає “Атомстройекспорт” (входить в Росатом). 3 листопада 2020 року перший енергоблок БілАЕС був підключений до об’єднаної енергосистеми країни, в грудні Міненерго Білорусі повідомило про завершення етапу енергетичного пуску, після чого Держатомнагляд видав дозвіл на виконання етапної програми дослідно-промислової експлуатації першого енергоблоку. Це фінальна і найтриваліша перевірка енергоблоку перед введенням в роботу, в ході якої, як вказував Держатомнагляд, йде тестування обладнання та проводяться численні випробування в різних режимах роботи ядерної установки, в тому числі виявляється необхідність коригування роботи обладнання. При цьому передбачені технологічні зупинки блоку.

26 лютого Міненерго повідомило, що перший блок Білоруської АЕС виробив близько 1,5 млрд кВт/год електроенергії з моменту включення в об’єднану енергосистему. Приймання першого енергоблоку Білоруської АЕС в експлуатацію планується в квітні-травні. Раніше повідомлялося, що введення першого блоку БілАЕС в промислову експлуатацію планується в першому кварталі 2021 року другого — в 2022 році.

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