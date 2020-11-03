У Білорусі запустили енергоблок першої в країні АЕС, Литва у відповідь - зупинила пропуск електроенергії з республіки

ukru
14:10 • 22482 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 65283 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 102519 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 105004 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 134233 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121337 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122251 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123071 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106977 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113583 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 111031 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 47556 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 59472 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 83097 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 79415 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 28884 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 39784 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 41777 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 134236 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 108773 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 25830 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 37053 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 102910 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121537 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121167 перегляди
Актуальне
У Білорусі запустили енергоблок першої в країні АЕС, Литва у відповідь - зупинила пропуск електроенергії з республіки

У Білорусі запустили енергоблок першої в країні АЕС, Литва у відповідь - зупинила пропуск електроенергії з республіки

Київ • УНН

 • 13785 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Перший енергоблок Білоруської АЕС (БелАЕС) включений в об’єднану енергосистему країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне агентство БелТА і профільне міністерство республіки.

“О 12:03 (11:03 за Києвом — ред.) турбогенератор першого енергоблоку Білоруської АЕС включений в об’єднану енергосистему країни”, — зазначили у відомстві.

Будівництво АЕС ведеться поруч з Островцом в Гродненській області за типовим російським проектом нового покоління III+. БелАЕС буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Генпідрядником виступає “Атомстройекспорт” (входить в “Росатом”).

“Росатом” зазначає, що перший енергоблок Білоруської АЕС став першим діючим блоком новітнього покоління III+, спорудженим за російськими технологіями за кордоном. В даний час три енергоблоки подібного типу експлуатуються в Росії: два на Нововоронезької АЕС і один на Ленінградській АЕС.

“Надходження перших „атомних“ кіловат-годин електричної енергії в єдину енергосистему Білорусі — історична подія, яка знаменує початок атомної ери для республіки. Це стало можливим завдяки тривалій і продуктивній роботі великої команди білоруських і російських фахівців. Безсумнівно, до введення блоку в промислову експлуатацію чекає ще багато роботи, але вже сьогодні можна говорити про успіх проекту Білоруської АЕС, першої атомної станції покоління III+, спорудженої за російськими технологіями за межами Росії”, — наводяться в повідомленні держкорпорації слова її голови Олексія Ліхачова.

У свою чергу, Литва, реагуючи на включення в електроенергетичну мережу Білоруської атомної електростанції (БелАЕС), що знаходиться біля литовського кордону і в 50 км від Вільнюса, припинила пропуск електроенергії із сусідньої країни. Про це повідомила компанія — оператор електромереж Литви Litgrid.

“Нашими системами зафіксовано виробництво електроенергії на АЕС в Островці (станція знаходиться у міста Островець Гродненської області). Реагуючи на це, встановлений нульовий пропуск для комерційного потоку електроенергії з Білорусі”, — йдеться в повідомленні.

Литва стверджує, що проект БелАЕС здійснювався з порушеннями міжнародних вимог у сфері ядерної енергетики. Парламент балтійської республіки оголосив станцію загрозою національній безпеці, а також законодавчо заборонив купівлю та експортний пропуск її електроенергії через свої електромережі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92