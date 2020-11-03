У Білорусі запустили енергоблок першої в країні АЕС, Литва у відповідь - зупинила пропуск електроенергії з республіки

“О 12:03 (11:03 за Києвом — ред.) турбогенератор першого енергоблоку Білоруської АЕС включений в об’єднану енергосистему країни”, — зазначили у відомстві.

Будівництво АЕС ведеться поруч з Островцом в Гродненській області за типовим російським проектом нового покоління III+. БелАЕС буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Генпідрядником виступає “Атомстройекспорт” (входить в “Росатом”).

“Росатом” зазначає, що перший енергоблок Білоруської АЕС став першим діючим блоком новітнього покоління III+, спорудженим за російськими технологіями за кордоном. В даний час три енергоблоки подібного типу експлуатуються в Росії: два на Нововоронезької АЕС і один на Ленінградській АЕС.

“Надходження перших „атомних“ кіловат-годин електричної енергії в єдину енергосистему Білорусі — історична подія, яка знаменує початок атомної ери для республіки. Це стало можливим завдяки тривалій і продуктивній роботі великої команди білоруських і російських фахівців. Безсумнівно, до введення блоку в промислову експлуатацію чекає ще багато роботи, але вже сьогодні можна говорити про успіх проекту Білоруської АЕС, першої атомної станції покоління III+, спорудженої за російськими технологіями за межами Росії”, — наводяться в повідомленні держкорпорації слова її голови Олексія Ліхачова.

У свою чергу, Литва, реагуючи на включення в електроенергетичну мережу Білоруської атомної електростанції (БелАЕС), що знаходиться біля литовського кордону і в 50 км від Вільнюса, припинила пропуск електроенергії із сусідньої країни. Про це повідомила компанія — оператор електромереж Литви Litgrid.

“Нашими системами зафіксовано виробництво електроенергії на АЕС в Островці (станція знаходиться у міста Островець Гродненської області). Реагуючи на це, встановлений нульовий пропуск для комерційного потоку електроенергії з Білорусі”, — йдеться в повідомленні.

Литва стверджує, що проект БелАЕС здійснювався з порушеннями міжнародних вимог у сфері ядерної енергетики. Парламент балтійської республіки оголосив станцію загрозою національній безпеці, а також законодавчо заборонив купівлю та експортний пропуск її електроенергії через свої електромережі.